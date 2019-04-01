Балкон в квартирах нашей страны, как правило, незаслуженно заваливают неиспользуемыми вещами, сезонными предметами: от мешков с верхней одеждой до зимней резины, остатками стройматериалов и многим другим.

А ведь в архитектуре "балкон" с французского переводится как "разновидность террасы". Звучит весьма поэтично и наталкивает на творческий подход к обустройству этого на самом деле очень функционального помещения.

Эксперт проекта "Правильная застройка" от "Адалин-Строй" рассказывает, почему хозяевам квартир в жилом комплексе "Большая Медведица" не захочется превращать свои балконы в свалку.

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