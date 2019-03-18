22 марта 2019 года пройдет совместная благотворительная акция фонда "Облака" и Барнаульского водоканала - "Мобильный пункт приема вещей".

Мобильный пункт фонда "Облака" с 2015 года помогает жителям Барнаула дать вторую жизнь ненужным вещам и поддержать малоимущие семьи, которые так остро нуждаются в одежде и обуви.

Помочь этим людям можно легко и просто: разберите свой шкаф дома и принесите ненужные вам, но необходимые для кого-либо другого вещи на мобильный пункт. Неиспользуемая вами одежда и обувь в хорошем состоянии могут подарить тепло и заботу нуждающимся детям и взрослым.

Для этого волонтеры фонда выезжают в различные районы города, где в течение всего дня принимают одежду, обувь, игрушки, книги, канцелярию, продукты длительного хранения и многое другое.

Сейчас "Облака" вместе с компаниями Барнаула активно развивают новое направление в благотворительности – корпоративные мобильные пункты приема вещей. Это когда в рамках благотворительного дня сбор вещей проводится в одной из компаний города, среди ее сотрудников, что позволяет привлекать к добрым делам целые коллективы.

Вместе с сотрудниками Барнаульского водоканала фонд проводит уже не первый мобильный пункт. Компания в сентябре 2017 года обратилась в "Облака" с предложением сотрудничества. Тогда сотрудники компании активно откликнулись на призыв и согласились не только помочь со сбором необходимого, но и поучаствовать в акции в качестве волонтеров, принимая, рассортировывая и упаковывая вещи. Для фонда и Барнаульского водоканала это стало доброй традицией.

Акция, которая объединит много отзывчивых сердец, состоится и в этом году.

Акция "Мобильный пункт приема вещей" пройдет 22 марта по адресу: г. Барнаул, пр. Калинина 116, с 11:00 до 14:00.

Если вы хотите провести подобную акцию в вашей компании, отправьте заявку на почту fondoblaka@gmail.com. Фонд с радостью организует мобильный пункт среди сотрудников вашей компании.

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон: (3852) 590-180

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