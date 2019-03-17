В Екатеринбурге на заседании свердловского обкома КПРФ произошла внутрипартийная потасовка во время обсуждения вопроса об исключении нескольких активистов комсомола "за антипартийную деятельность", сообщает Newdaynews.ru.

По словам депутата гордумы Екатеринбурга Андрея Пирожкова, на заседание пришли активисты, которые потребовали отставки первого секретаря обкома Александра Ивачева и комсорга Дениса Курочкина. Их попытались выгнать из помещения силой.

Депутат Заксобрания Александр Ладыгин, который был на заседании, сообщил, что партийцы вызвали полицию, поскольку пришедшие люди пытались завладеть имуществом, оскорбляли присутствующих. Он отметил, что драки не было. Между тем, как сообщается, обе стороны конфликта намерены писать друг на друга заявления в полицию.