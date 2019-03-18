Проблема большинства многоквартирных домов – это непродуманная дворовая территория. Узкая проезжая часть становится еще меньше из-за нагромождения припаркованных автомобилей. Несправедливо обделена вниманием зона отдыха для жильцов разного возраста – неинтересно, слишком скудно и некомфортно. Постоянно возникает угроза безопасности детей, которые могут выскочить под колеса транспорта.

Эксперт проекта "Правильная застройка" от "Миэль" и "Адалин-строй" рассказывает, что такое двор для людей, на котором захочется проводить время всей семьей.

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