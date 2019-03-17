Россия разрабатывает фрегаты, способные нести почти 50 крылатых ракет

Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) приступило к разработке конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М, которые будут нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр", передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Северное ПКБ завершило эскизное проектирование фрегатов проекта 22350М и сейчас в соответствии с тактико-техническим заданием заказчика ведет разработку рабочей конструкторской документации на эти корабли", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что водоизмещение фрегатов обновленного проекта "планируется увеличить до 7 тыс. тонн, а максимальный боекомплект крылатых ракет "Калибр" на их борту — до 48 единиц".