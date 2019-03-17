Двое преподавателей упали в обморок во время церемонии открытия новой школы президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и мэром Душанбэ Рустами Эмомали, сообщает телеканал "360" со ссылкой на сайт "Ахбор".

Отмечается, что инцидент произошел 15 марта в новой школе в микрорайоне "Мясокомбинат" в Душанбе. Педагогам и детям пришлось ждать приезда президента около семи часов.

Узнав об этом, Рахмон сделал подчиненным выговор: "Президент тоже человек. Почему вы так поступаете? Почему держите людей голодными? Разве трудно было организовать всем по чашке кофе и два пирожных? Должны были организовать!"

Примечательно, что президент не опоздал. Руководство системы образования Таджикистана просто решило собрать преподавателей для церемонии открытия за семь часов до приезда Рахмона. Причем падение учителей заметил сам президент.

Также сообщается, что сознание потеряли и некоторые школьники, которые встречали главу государства на другом углу нового здания, но этого президент уже не увидел.