Два гаража сгорело в Барнауле из-за замыкания электропроводки

В Барнауле в воскресенье утром, 17 марта, на улице Бабуркина горел кооперативный гараж, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

На данный момент пожар ликвидирован. Горело два гаража. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки. По неподтвержденной информации, на месте возгорания находилось два автомобиля.

"Там же кузовные мастерские. Плохо будет, если это машины людей, которые оставили на ремонт свои авто", – сообщил один из подписчиков паблика.

Один из местных жителей отметил, что в этих гаражах на Бабуркина постоянно что-то происходит: "То трупы, то драки, то пожары.... Чикаго какое-то".