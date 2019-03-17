Стая бродячих собак напала на пятилетнего ребенка в парке Магадана

В Магадане в парке на пятилетнего ребенка напала стая бродячих собак, ему сделали операцию, сообщает правительство области.

"Заместитель председателя правительства Магаданской области Андрей Белозерцев сообщил о нападении бродячих собак на ребенка в городском парке. Мальчик с серьезными травмами от укусов был доставлен в областную больницу и прооперирован", – говорится в сообщении.

После происшествия губернатор области Сергей Носов потребовал от муниципальных властей вместе с правоохранительными органами, строго в рамках закона, решить проблему с бродячими собаками, которые начали кидаться на людей. Доложить о принятых мерах и решениях городские чиновники должны будут в течение суток.

Как сообщает MagadanMedia, это не первый случай нападения собак на детей. Ранее собака набросилась на школьника и выхватила у него пакет со сменной обувью.