Как распознать подагру рассказали медики

Подагра является распространенной и сложной формой артрита, от которого никто не застрахован. Болезнь характеризуется внезапными, сильными приступами боли, отеками, покраснениями и болью в суставах, особенно у основания большого пальца ноги, сообщает телеканал "360" со ссылкой на американских ученых из Mayo Clinic.

"Приступ подагры может настичь внезапно, разбудить среди ночи. Может показаться, что суставы печет огнем. Пораженный сустав, как правило, становится горячим, опухшим и настолько болит, что даже пушинка на больном месте может показаться невыносимой тяжестью", – рассказали врачи в описании к исследованию.

После того как утихнет самая сильная боль, некоторый дискомфорт в суставах может ощущаться на протяжении длительного срока, от нескольких дней до нескольких недель. Дальнейшие приступы могут длиться дольше и поражать все большее число суставов.

Медики посоветовали при первых проявлениях перечисленных признаков немедленно обратиться к врачу. Есть вероятность, что в результате появления заболевания может начаться инфекция. Помочь в этом случае сможет только профессиональный медик. Самолечение не поможет, да и промедление в этом случае опасно.

Напомним, как раз подагру называют одной из причин раннего ухода из жизни певицы Юлии Началовой. Первые признаки артрита у артистки начались несколько лет назад. Началова умерла вечером 16 марта.