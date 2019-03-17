Размер президентских пенсий сообщили СМИ

Журналисты выяснили величину пенсий бывших лидеров мировых держав, оказалось, что наименьшее денежное содержание получает бывший глава Египта, пишут "Аргументы и факты".

Первый президент Украины Леонид Кравчук заработал пенсию в размере около 18 тысяч гривен (43 тысяч рублей) в месяц. Первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву выплачивают около 40 минимальных зарплат в России (примерно 440 тысяч рублей в месяц).

Пенсионные отчисления Бараку Обаме, 44-му американскому лидеру, составляют 17 тысяч долларов в месяц. Пенсия 43-го главы США Джорджа Буша-младшего – 16 тысяч долларов в месяц, однако вместе с надбавками он получает 30,5 тысячи долларов в месяц.

Бывшие лидеры Германии ежегодно получают по 233 тысячи евро (19,4 тысячи евро в месяц), Финляндии – порядка 130 тысяч евро в год (10,8 тысячи евро в месяц), Италии – 100 тысяч евро ежегодно (8,3 тысячи евро в месяц). Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш получает 1,8 тысячи евро ежемесячно. Размер пенсии бывшего главы Польши Александра Квасьневского составляет 1,4 тысячи долларов в месяц.

Самый богатый пенсионер среди бывших глав – экс-премьер Британии Тони Блэр, который ежегодно получает 633 тысячи долларов (53,7 тысячи долларов в месяц). Бывшему руководителю Грузии Эдуарду Шеварднадзе до смерти выплачивали всего по 410 долларов в месяц. Экс-президент Египта Хосни Мубарак на пенсии получает лишь 339 долларов ежемесячно.