В России уже с конца марта следует ожидать повышения цен на продукты, следует из информации Банка России. Эксперты связывают это с ростом инфляции, ослаблением рубля и повышением ставки НДС, пишет URA.RU.

"Темпы инфляции изначально были даже по долгосрочным прогнозам выше, чем в предыдущие годы", — рассказал профессор Уральского экономического университета Максим Марамыгин. По его мнению, одной из основных причин роста цен на продукты является повышение НДС.

"Да, когда некоторые эксперты утверждают, что НДС на продукты не повышался, они не обманывают. Но при этом не стоит забывать, что растут расходы на доставку, транспортировку, расфасовку, упаковку", — отметил профессор. Кроме того, к дальнейшему росту цен может привести "традиционный весенний" рост цен на ГСМ.

Экономист отметил, что реальная инфляция в этом году может составить 7,5-9%: "У меня это вызывает определенные опасения, но еще больше я опасаюсь. что Центробанк попытается искусственно сдерживать рост инфляции". По его мнению, это будет означать, что деньги, которые могли бы пойти в инвестиционные программы, будут "зажаты".

С тем, что искусственное регулирование опасно, соглашается и доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод: "Если рост цен искусственно сдерживать, довести ситуацию до предела, а потом резко отпустить, то цены действительно могут быстро взлететь".

Старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов не видит большой проблемы, поскольку, как он подчеркнул, цены в магазинах не растут, а просто колеблются в зависимости от различных факторов рынка. По его словам, ничего из ряда вон выходящего сейчас не происходит: "Да, могут влиять другие факторы — урожай или неурожай, курс рубля, мировые цены, но в ближайшие месяцы цены сохранят стабильность — никаких предпосылок для их скачка нет".