Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в восточных районах снег, утром местами изморозь, туман на дорогах гололедица, ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура ночью -11...-16, местами в западных районах до -22. Днем -2...-7. Днем без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ночью ожидается -15...-17, днем -3...-5. В начале ночи снег, утром возможен туман,на дорогах гололедица, ветер северный, 3-8 м/с. Днем без осадков, на дорогах гололедица, ветер северный, 3-8 м/с.