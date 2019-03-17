В Барнауле на улице Балтийская,7а планируют построить семиэтажную поликлинику, которая будет одной из самых высотных в городе, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на Алтайский портал недвижимости.

Возводить здание будет застройщик и арендатор земельного участка ИП Комяков Андрей Геннадьевич. Он же является собственником ПСК "Строительная перспектива", которая ранее реализовывала преимущественно проекты жилых домов премиум-класса.

Отмечается, что проект здания имеет необычную архитектуру — с асимметрией окон, которая для Барнаула пока редкость. В здании будет две большие одноэтажные пристройки с тремя входными группами и свечка, оформленная в коричневых и белых тонах. Рядом предусмотрены открытые автостоянки для автомобилей, благоустройство и озеленение территории.

Не исключено, что этажность поликлиники может быть снижена, так как архитекторы и некоторые представители общественности сочли ее слишком высокой и даже способной затенить соседние жилые дома.

Также неподалеку начинают строить еще одну поликлинику — на улице Попова,172. Этот проект уже окончательно утвердили. Это небольшое по площади здание в 3 этажа в оранжевом, желтом и белом цветах с панорамными окнами. Около здания будет расположена парковка, тротуары, вымощенные плиткой и усиленное наружное освещение. Арендатором земли является ООО "АвтоСистемы", разработчиком выступила ООО "Мастерская Золотова".