Названы дата и место похорон Юлии Началовой

Певицу Юлию Началову похоронят в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище, сообщает Super со ссылкой на пиар-директора артистки. Прощание пройдет в траурном зале с 12 до 14 часов.

Началова умерла в субботу, 16 марта, в возрасте 38 лет в московской больнице. Причиной смерти певицы стала остановка сердца после заражения крови, сообщил ее отец, композитор Виктор Началов. Ранее сообщалось, что Юлия скончалась после операции — врачи решили ампутировать ногу.

Началось все в Риме, где Юлия отдыхала за несколько дней до срочной госпитализации. Там артистка натерла ногу и по началу не придала этому значения. К медикам обратилась только заметив странные пятна на коже. Врачи были в шоке: из-за диабета и несвоевременного лечения уже началась гангрена. Заполняя медкарту певицы, врачам оставалось только утешать Юлию. Помимо подагры и гангрены на фоне диабета, у нее обнаружилась редкая красная волчанка — аутоиммунное заболевание, связанное с нарушением иммунитета. Это во многом и предопределило судьбу певицы.

Из-за подавленного иммунитета и срочного не щадящего лечения организм Юлии начал сдавать: почки отказали, начался отек легких и проблемы с сердцем. На фоне всего этого стремительно прогрессировала гангрена, возможная ампутация ноги становилась необходимой. Началову подключили к аппарату вентиляции легких и ввели в искусственную кому, надеясь замедлить разрушение внутренних органов. Однако все усилия врачей оказались тщетны.