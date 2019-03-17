Япония создаст ракету, которая долетит до Владивостока

Минобороны Японии готовится к созданию новой крылатой ракеты, радиус действия которой составит около 400 километров, сообщает RT со ссылкой на газету Yomiuri

"Японское минобороны приняло решение о создании крылатой ракеты на базе сверхзвуковой ASM3", — сообщает издание.

Отмечается, что запущенная с японской территории ракета может достичь территории России — острова Сахалина или Владивостока.

Средства на разработку будут заложены в бюджет Токио на 2020 финансовый год, пишет японская газета.

Ранее Япония заявила протест России из-за военных учений, которые проводились на Курилах. Учения стартовали 12 марта на островах Итуруп и Кунашир, которые Токио считает своей территорией.

В учениях приняли участие 500 человек и 70 единиц техники. Российские военнослужащие Восточного военного округа отрабатывали противодействие при высадке условного противника.