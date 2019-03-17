Кудрин рассказал про ослабление экономики США через 40 лет

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", вышедшей в эфир 17 марта, заявил, что США продолжат доминировать в мировой экономике на протяжении еще около 40 лет, после чего экономика страны ослабнет, передает ТАСС.

Кудрин подчеркнул, что до тех пор американцы будут проводить эгоистичную экономическую политику. "Новая сфера войны – это экономика", – заявил он.

Ранее сообщалось, что издание CounterPunch сообщило о фактическом банкротстве Штатов из-за огромных расходов на военно-промышленный комплекс, коррупции в правительстве и некомпетентных чиновников. По мнению журналистов, американские власти требуют все больше финансирования на военные нужды страны, обманывая налогоплательщиков.

Также ранее сообщалось, что в 2018 году экономика США выросла на 2,9%, но при этом серьезно замедлилась в IV квартале. Согласно прогнозу МВФ, темпы роста ВВП страны будут снижаться в следующие два года. По оценке Национальной ассоциации экономики и бизнеса, уже до 2021 года Штаты могут столкнуться с очередной рецессией.