Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter отреагировал на заявление украинской журналистки Олеси Медведевой о том, что жители Крыма не тоскуют по Украине и успешно интегрировались в Россию, заявив, что ностальгии у крымчан по украинскому прошлому быть не должно.

"А с чего бы ей быть? 23 года Крым хотел в Россию, был пасынком Киева, деньги в него почти не вкладывались. А затем от Киева можно было ждать лишь повторения в Крыму Одессы или Донбасса. Какая ностальгия?! Откуда?!" — написал Пушков.

Ранее автор блога на портале "Страна.ua" Медведева после визита в Крым признала, что за пять лет Россия вложила в республику больше средств, чем Украина за предыдущие 23 года.

"Россия вкладывает огромные деньги в Крым: Крымский мост, трасса "Таврида", Симферопольский аэропорт, детские сады, больницы, электростанции. Все это буквально возводится с нуля", — отметила Медведева.

Она также развеяла миф о высоких ценах в Крыму и рассказала, что на полуострове "что-то дешевле, что-то дороже". По ее словам, жители полуострова меньше платят за коммунальные услуги и бензин, кроме того они получают больше пенсии и зарплаты, чем украинцы.

В конце своей заметки Медведева сделала вывод, что крымчанам нравится жить в составе России: "По Украине если и есть ностальгия — то только по той, которая закончилась в 2013 году".