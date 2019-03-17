Председатель Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что в российские школы пора возвращать занятия по начальной военной подготовке. Видео с его выступлением опубликовано на YouTube.

В советское время Закон о всеобщей воинской обязанности предполагал, что учащиеся средних общеобразовательных школ, техникумов и профтехучилищ должны были посещать занятия по начальной военной подготовке. Она проводилась без отрыва от учебы и производства.

По словам Бондарева, нельзя воспитывать только пацифистов: "Почему убрали НВП из школы? Вы понимаете, что пацифист не будет защищать родину. Стихотворениями или кисточкой никто никогда не защищал и не защитит. Тем более в наших условиях, когда вокруг такое творится. <…> Ребенок должен знать, что есть присяга и что будет, если ее нарушить. Почему мы боимся, кому мы играем на пользу? <…> Поймите, это надо вводить сейчас. В армии срок службы сократили до одного года благодаря пацифистам. Ребенок боится автомата, ребенок не знает, что такое граната и как ее кидать. Разве это нормальное явление?"

В ответ министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в старших классах необходимо ввести "определенные разделы" в программе по ОБЖ. Кроме того, она предложила Бондареву подготовить предложение по возврату военной подготовки для школьников.

Заместитель председателя Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Кресс поддержал предложение Бондарева, сообщает РИА ФАН. Он заявил, что эту инициативу необходимо обсуждать с общественностью, поскольку это нельзя решать "с кондачка". Кресс подчеркнул, что молодому поколению необходимо сначала объяснить, почему начальная военная подготовка — это настолько важно.

"Бондарев — председатель комитета СФ РФ по обороне, ему сам бог велел внести это предложение. Но его аргументы я понимаю и принимаю. Но это — я. А из молодого поколения не все это воспринимают. Поэтому надо разъяснять, объяснять, рассказывать, а просто так, силой — вряд ли это будет правильно", — заявил Кресс.