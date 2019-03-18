Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы

Уровень безработицы в России с ноября 2018 года по январь 2019 года составил 4,8, что на 0,3% ниже, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследования РИА "Рейтинг".

Самый высокий уровень безработицы зафиксирован на Северном Кавказе и в Туве. Ингушетия стала единственным регионом, где уровень безработицы превысил 20%. В Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Забайкалье и в Республике Алтай этот показатель превышает 10%.

"О сложной ситуации на рынке труда в замыкающей рейтинг группе также свидетельствует острый дефицит открытых вакансий к численности безработных", – отмечается в исследовании.

В Алтайском крае уровень безработицы составил 7,1%, показав рост на 0,6% к аналогичному периоду 2017-2018 гг. На 100 открытых вакансий здесь 461 безработный. Среднее время поиска работы – более 7 месяцев.

Наилучший показатель выявлен в Москве – уровень безработицы в столице составил 1,2%. Низкие показатели также продемонстрировали Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,2%), Хабаровский край (2,5%), Ханты-Мансийский автономный округ (2,5%).

По мнению экспертов, основной фактор, определяющий уровень безработицы, – экономическое развитие региона. Авторы исследования не ожидают предпосылок для существенного изменения ситуации на рынке труда в первом полугодии 2019 года.

"Уровень безработицы в среднем по РФ будет оставаться на текущем низком уровне. Тем не менее кадровая проблема не теряет своей актуальности и ее решение требует пристального внимания на всех уровнях власти", – говорится в исследовании.