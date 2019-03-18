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Порошенко пообещал быстро сделать Крым украинским, если его переизберут

, ИА "Амител"
"Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет", – отметил он
Порошенко пообещал освободить Крым / Фото: finobzor.ru

Порошенко пообещал освободить Крым / Фото: finobzor.ru

Президент Петр Порошенко в своем Facebook пообещал "сделать все возможное", чтобы вернуть Крым Украине "без торгов и закулисных договоренностей", и сразу же "после президентских выборов".

"Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов", – заявил Порошенко.

"Ибо вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой, кроме Порошенко, для того чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция – не дождутся. Мы освободим Крым", – заверил он.

Само обещание Порошенко сделал в эфире местного телеканала "Украина".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

18.03.2019 09:01
Борис

Бог говорит, не верь тому, кто единожды соврал. Он врал об этом четыре года, как наш Владимир Владимирович о светлом будущем. Мораль - пусть отдаст вожжи тому, кто сможет это сделать.

0  0
18.03.2019 09:01
Зануда

угу, пообещать и быстро...а, простите, есть, кроме России и Украины, еще сам Крым....они стремятся обратно?

0  0
18.03.2019 09:24
Борис

сам Крым....они стремятся обратно?
-------------
Зануда, а если такая крамольная мысль посетит жителей А.К., что они находятся хуже, чем в Москве и захотят присоединиться к Казахстану, где бензин в два раза дешевле?

1  0
18.03.2019 09:26
- гость -

А что хохлы такие наивные и верят этому клоуну?? Хах

0  1
18.03.2019 09:37
- гость -

0  0
18.03.2019 09:49
- гость -

Петя,Крым с населением 2.5 млн населения-это для тебя что?Мешок картошки(как сравнивал Путин).Это для тебя бутерброд(как сравнивал навальный)?Мнения этих двух политиков(как их обоих называет главред одной радиостанции лохматый вендик) тебе нипочём?Читай Мурзилку,Петя и сопи в две дырки.

0  1
18.03.2019 09:55
- гость -

Мы сделаем всё возможное для быстрейшего возвращения Крыма украине сразу после президентских выборов...
------Никак себе второй срок уже отмерял.Дурилка картонная.
PS А ведь "пройдёт".(

0  1
18.03.2019 09:55
Порошанко

Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец Я сладкий на все сто о-о-о

0  1
18.03.2019 09:57
Борису

Владимир Владимирович о светлом будущем при коммунизме никогда не говорил.А при капитализме его никогда не будет.

0  0
18.03.2019 09:59
Злая гостья

Дык... почему только после выборов-то? А сейчас что мешает?

0  0
18.03.2019 10:20
Митенька ржевский

А между тем, из всех представленных кандидатур, Порошенко- самый выгодный для Кремля... если подумать.

1  0
18.03.2019 10:35
- гость -

На соседа насмотрелся и мелет что попало)

1  0
18.03.2019 11:01
Dimon Grin_google

Россия, Белоруссия и Украина - это Русь и некоторые иуды боятся этого воссоединения одного народа.
Теперь из-за холуёв сионизма; Вальцмана-Порошенко и Тимошенко-Капительман и Гитлера-Шикельгрубера и ленина-Ульянова-Бланка, Лейба Бронштейна он же Троцкий и Карла Маркса он же Мордехай Леви, понятно и очевидно стало всем, как некоторые представители одного народа на земле, разделяют людей по языку и границам, чтобы легко стравливать их.

0  0
18.03.2019 11:12
- гость -

11:01
А Шеломова и Менделя почему не упомянул?

0  0
18.03.2019 11:48
- гость -

А что ему кто-то торг по Крыму предлагал?

0  0
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