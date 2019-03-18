Президент Петр Порошенко в своем Facebook пообещал "сделать все возможное", чтобы вернуть Крым Украине "без торгов и закулисных договоренностей", и сразу же "после президентских выборов".

"Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов", – заявил Порошенко.

"Ибо вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой, кроме Порошенко, для того чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция – не дождутся. Мы освободим Крым", – заверил он.

Само обещание Порошенко сделал в эфире местного телеканала "Украина".