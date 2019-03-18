Президент Петр Порошенко в своем Facebook пообещал "сделать все возможное", чтобы вернуть Крым Украине "без торгов и закулисных договоренностей", и сразу же "после президентских выборов".
"Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов", – заявил Порошенко.
"Ибо вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой, кроме Порошенко, для того чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция – не дождутся. Мы освободим Крым", – заверил он.
Само обещание Порошенко сделал в эфире местного телеканала "Украина".
Комментарии
Бог говорит, не верь тому, кто единожды соврал. Он врал об этом четыре года, как наш Владимир Владимирович о светлом будущем. Мораль - пусть отдаст вожжи тому, кто сможет это сделать.
угу, пообещать и быстро...а, простите, есть, кроме России и Украины, еще сам Крым....они стремятся обратно?
сам Крым....они стремятся обратно?
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Зануда, а если такая крамольная мысль посетит жителей А.К., что они находятся хуже, чем в Москве и захотят присоединиться к Казахстану, где бензин в два раза дешевле?
А что хохлы такие наивные и верят этому клоуну?? Хах
Петя,Крым с населением 2.5 млн населения-это для тебя что?Мешок картошки(как сравнивал Путин).Это для тебя бутерброд(как сравнивал навальный)?Мнения этих двух политиков(как их обоих называет главред одной радиостанции лохматый вендик) тебе нипочём?Читай Мурзилку,Петя и сопи в две дырки.
Мы сделаем всё возможное для быстрейшего возвращения Крыма украине сразу после президентских выборов...
------Никак себе второй срок уже отмерял.Дурилка картонная.
PS А ведь "пройдёт".(
Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец Я сладкий на все сто о-о-о
Владимир Владимирович о светлом будущем при коммунизме никогда не говорил.А при капитализме его никогда не будет.
Дык... почему только после выборов-то? А сейчас что мешает?
А между тем, из всех представленных кандидатур, Порошенко- самый выгодный для Кремля... если подумать.
На соседа насмотрелся и мелет что попало)
Россия, Белоруссия и Украина - это Русь и некоторые иуды боятся этого воссоединения одного народа.
Теперь из-за холуёв сионизма; Вальцмана-Порошенко и Тимошенко-Капительман и Гитлера-Шикельгрубера и ленина-Ульянова-Бланка, Лейба Бронштейна он же Троцкий и Карла Маркса он же Мордехай Леви, понятно и очевидно стало всем, как некоторые представители одного народа на земле, разделяют людей по языку и границам, чтобы легко стравливать их.
11:01
А Шеломова и Менделя почему не упомянул?
А что ему кто-то торг по Крыму предлагал?