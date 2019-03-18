Президент Петр Порошенко в своем Facebook пообещал "сделать все возможное", чтобы вернуть Крым Украине "без торгов и закулисных договоренностей", и сразу же "после президентских выборов".
"Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов", – заявил Порошенко.
"Ибо вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой, кроме Порошенко, для того чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция – не дождутся. Мы освободим Крым", – заверил он.
Само обещание Порошенко сделал в эфире местного телеканала "Украина".
Комментарии
Бог говорит, не верь тому, кто единожды соврал. Он врал об этом четыре года, как наш Владимир Владимирович о светлом будущем. Мораль - пусть отдаст вожжи тому, кто сможет это сделать.
угу, пообещать и быстро...а, простите, есть, кроме России и Украины, еще сам Крым....они стремятся обратно?
сам Крым....они стремятся обратно?
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Зануда, а если такая крамольная мысль посетит жителей А.К., что они находятся хуже, чем в Москве и захотят присоединиться к Казахстану, где бензин в два раза дешевле?
А что хохлы такие наивные и верят этому клоуну?? Хах