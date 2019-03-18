Региональное отделение партии "Справедливая Россия" в Алтайском крае проведет 11 апреля конференцию, сообщили в пресс-службе партии.

Решение о проведении конференции было принято на заседании Совета регионального отделения. Установлена норма представительства и определен проект конференции.

Региональная конференция – этап подготовки местного отделения к XI Съезду партии, который состоится 21 апреля. Главным в повестке дня заседания значится вопрос о внесении изменений в партийный Устав.