Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с легкого мороза и ветра, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"Без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман", – говорится в сообщении синоптиков.

Днем 18 марта в крае будет -2…-7 градусов. Ветер северный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица. Дневные температуры составят -3…-5 градусов. Ветер северный, 3-8 метров в секунду.