Фото: avito.ru

Элитную квартиру площадью 120 квадратных метров продают в Бийске на берегу реки за 7,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Дом, где расположена квартира, находится на улице Красногвардейской недалеко от Бии.

"Просторная квартира, не имеющая аналогов в городе, с видом на реку из всех комнат через огромные окна. Свежий ремонт, две гардеробные, кабинет, подсобное помещение с выводами под сантехнику (второй санузел)", – отметает автор объявления.

Дом расположен на участке с высоким берегом, который не топит даже при высоком уровне воды. Имеется возможность увеличения площади в два раза.