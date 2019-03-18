Фото: avito.ru
Элитную квартиру площадью 120 квадратных метров продают в Бийске на берегу реки за 7,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Дом, где расположена квартира, находится на улице Красногвардейской недалеко от Бии.
"Просторная квартира, не имеющая аналогов в городе, с видом на реку из всех комнат через огромные окна. Свежий ремонт, две гардеробные, кабинет, подсобное помещение с выводами под сантехнику (второй санузел)", – отметает автор объявления.
Дом расположен на участке с высоким берегом, который не топит даже при высоком уровне воды. Имеется возможность увеличения площади в два раза.
Комментарии
А где огромные окна?
слушайте, прекратите уничижать слово "элитный"..это просто безобразие...в чём элитность???
Наверное будет наводнение....
Это, наверное, Красногвардейская 3,,,,
У вас что ни квартира, то обязательно элитная. Обычная дорогая безвкусица.