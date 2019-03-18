Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил сформировать комиссию, которая разберется в конфликте, возникшей вокруг семьи Перчиковых в деревне Томсино, сообщает "Псковская лента новостей".
В состав комиссии войдут первый заместитель главы региона Вера Емельянова, руководители областных комитетов по соцзащите и образованию, члены комиссии по делам несовершеннолетних, детский омбудсмен в области Наталия Соколова, а также представители администрации района.
В декабре 2018 года 12-летняя Тася Перчикова написала письмо президенту России Владимиру Путину. В нем девочка рассказала, что они с мамой живут вдвоем в деревне Томсино под Псковом и едва сводят концы с концами. Тася заявила, что они вынуждены выживать на 6 тысяч рублей в месяц, которые ее мама получает, работая санитаркой в две смены. Также она попросила главу государства подарить им мини-трактор, чтобы маме не гнуть спину на огороде после тяжелых смен на работе.
После того, как о письме узнала пресса, Перчиковым начали помогать со всей страны. Неравнодушные россияне отправляли им посылки с детскими вещами, игрушками и принадлежностями для школы, многие помогали деньгами. Сумма пожертвований достигла 90 тысяч рублей, на эти деньги мама с дочкой купили технику для огорода, учебники, лекарства.
Это и вызывало злость односельчан. Дошло даже до того, что взрослые люди достали и распространили фото обнаженной девочки. В данный момент все материалы направлены в местный Следственный комитет. Елена Перчикова утверждает, что следствие может возбудить уголовное дело о распространении порнографии. Об этом в интервью "Медузе" рассказала сама девочка, сообщив, что после этой истории от нее отвернулись все подруги, а едва ли не каждый прохожий, видя ее, спешил оскорбить. 17 февраля на "Радио Свобода" вышел видеоролик о том, как живет Тася Перчикова.
Житель Томсино Сергей согласился рассказать "Медузе" о происходящем в селе: "Эта Ленка рассказывает журналистам, что получает в больнице за смену 5600 в месяц. Ну и что? Моя жена получает столько же, но что-то нам трактора и ноутбуки в подарок не присылают. А у этой хватает наглости просить что-то. Ладно, тебе подарили что-то – так нужно быть человеком, делись с соседями! Тебе что, одной эти деньги нужны? Возомнила о себе невесть что! Нам всем сейчас тяжело живется. Дочку ее вон обидели. А еще мало обидели, значит, раз до сих пор с монатками не уехала".
Комментарии
Не может быть такого, чтобы АП никак не помогла, и не могут высокодуховные патриоты из глубинки травить соотечественников русского мира!!!
Разберутся и будет как в "Бравом Швейке" - "Вы имели право написать письмо, поэтому никакого наказания вы не понесете"
Небывалый рост экономики, патриотизм и сплоченность во всей красе
Написать письмо Владимиру Владимировичу можно было, когда он отбывал свой первый срок и еще не был покрыт памятниковой купоросной "плесенью". В тот период он мне много раз помог, а сейчас он всех посылает на три буквы - в суд. Народ за это время в тисках духовных скреп стал завистливым, озлобленны, жестоким, если у соседа корова дает молоко,то горе, а если она сдохла, то радость великая.
А кто другим не дает писать письма Путину? Люди очень злые и жестокие. Бедная девочка. Не оставят их в покое. Затравят.
Нищета доводит людей до злобы и зависти, обнажает самые неприглядные стороны души.
Депутаты посоветайте им похудеть и не париться с проблемами, и продолжайте повышать себе зарплаты и пенсии...
верно говорят, что народ заслуживает то правительство, которое имеет .
если нормальные люди, но злых и завистливых очень много, которым лишь бы сделать пакость соседу. ни себе, ни людям.
А у этой хватает наглости просить что-то. Ладно, тебе подарили что-то – так нужно быть человеком, делись с соседями! Тебе что, одной эти деньги нужны? Возомнила о себе невесть что! Нам всем сейчас тяжело живется. Дочку ее вон обидели. А еще мало обидели, значит, раз до сих пор с монатками не уехала".
Глубинный народ as is..
Как говорят наши предки "нет зла, есть невежество". И это в том числе видно по здешним комментариям. К сожалению, невежество выливается в негативные эмоции типа гнева, обиды и зависти, и ничего конструктивного оно создать не может, так как для этого нужны реальные знания и понимание происходящих социальных процессов. Скорей всего уровень и объем невежества должен дойти до критической отметки, чтобы активировать оставшееся здравое ядро нации, которое начнет воздействовать на причины, а не бороться с следствиями.
объем невежества должен дойти до критической отметки, чтобы активировать оставшееся здравое ядро нации
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М, не получится. У Бога сказано, свиньи затопчут жемчуг, а не комментаторы.
Не учится народ ничему, в прошлый раз обращение девочки к президенту окончилось суицидом. А он ведь даже на последнем представлении даже сочуствия не высказал по данному поводу.
Какой народ стал злой и завистливый!
Также она попросила главу государства подарить им мини-трактор, чтобы маме не гнуть спину на огороде после тяжелых смен на работе.
)) ну это точно перебор.
09:58
- гость -
)) ну это точно перебор.
Если это пишет 12-летняя девочка - то это не перебор.
россиянские духовные скрепы они такие
бред от "Свободы" и "Московского комсомольца", где жители фото обнаженной девочки взяли?
это пишет 12-летняя девочка - то это не перебор.
0 0
18.03.2019 09:40
М
на самом деле и обида и гнев несут с собой позитивное намерение. Обида - намерение изменить отношение к себе, улучшить его. Гнев - желание изменить окружающий мир в лучшую сторону. Невежество это воспринимать все нагативно
негативно
Есть польза и от Медузы,раз подняла такую тему.
Эта польза может обернуться тем, что ребенка у матери могут отнять - сама мама уже выразила такое опасение...
Пролетариатские духовные скрепы,да.Патриотизм и сплоченность ,все мы в дерьме и ты не смей!А не хочешь бери манатки и мини трактор и в штаты.