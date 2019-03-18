Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил сформировать комиссию, которая разберется в конфликте, возникшей вокруг семьи Перчиковых в деревне Томсино, сообщает "Псковская лента новостей".

В состав комиссии войдут первый заместитель главы региона Вера Емельянова, руководители областных комитетов по соцзащите и образованию, члены комиссии по делам несовершеннолетних, детский омбудсмен в области Наталия Соколова, а также представители администрации района.

В декабре 2018 года 12-летняя Тася Перчикова написала письмо президенту России Владимиру Путину. В нем девочка рассказала, что они с мамой живут вдвоем в деревне Томсино под Псковом и едва сводят концы с концами. Тася заявила, что они вынуждены выживать на 6 тысяч рублей в месяц, которые ее мама получает, работая санитаркой в две смены. Также она попросила главу государства подарить им мини-трактор, чтобы маме не гнуть спину на огороде после тяжелых смен на работе.

После того, как о письме узнала пресса, Перчиковым начали помогать со всей страны. Неравнодушные россияне отправляли им посылки с детскими вещами, игрушками и принадлежностями для школы, многие помогали деньгами. Сумма пожертвований достигла 90 тысяч рублей, на эти деньги мама с дочкой купили технику для огорода, учебники, лекарства.

Это и вызывало злость односельчан. Дошло даже до того, что взрослые люди достали и распространили фото обнаженной девочки. В данный момент все материалы направлены в местный Следственный комитет. Елена Перчикова утверждает, что следствие может возбудить уголовное дело о распространении порнографии. Об этом в интервью "Медузе" рассказала сама девочка, сообщив, что после этой истории от нее отвернулись все подруги, а едва ли не каждый прохожий, видя ее, спешил оскорбить. 17 февраля на "Радио Свобода" вышел видеоролик о том, как живет Тася Перчикова.

Житель Томсино Сергей согласился рассказать "Медузе" о происходящем в селе: "Эта Ленка рассказывает журналистам, что получает в больнице за смену 5600 в месяц. Ну и что? Моя жена получает столько же, но что-то нам трактора и ноутбуки в подарок не присылают. А у этой хватает наглости просить что-то. Ладно, тебе подарили что-то – так нужно быть человеком, делись с соседями! Тебе что, одной эти деньги нужны? Возомнила о себе невесть что! Нам всем сейчас тяжело живется. Дочку ее вон обидели. А еще мало обидели, значит, раз до сих пор с монатками не уехала".