Следственные органы завершили расследование уголовного дела о хищении 7 млрд рублей, в котором обвиняют бывшего вице-президента "Росгосстраха" Сергея Хачатурова, сообщает "Интерфакс".

"Расследование завершено, мы приступили к ознакомлению с материалами дела", – сообщил адвокат обвиняемого Алексей Мельников.

По его словам, следствием был добавлен к делу эпизод о растрате. Следователи убеждены, что в 2016 году обвиняемый перевел ценные бумаги между своими компаниями и заменил их векселями. Они признали эту сделку нецелесообразной.

"Но дело в том, что обе компании принадлежали Хачатурову и получается, что он совершил растрату собственного имущества. Это еще одно беспочвенное обвинение, которое добавлено в дело только для количества", – заявил Мельников.

Таким образом, бывшему вице-президенту "Росгосстраха" вменяется совершение двух преступлений: "Мошенничество в особо крупном размере" и "Легализация имущества, приобретенного преступным путем".

По версии следствия, сумма похищенных и растраченных денег составила как минимум 7 млрд рублей. Мельников убежден, что эти обвинения абсурдны.

"Получается, что Хачатуров не только растрачивал свое имущество, но и сам у себя похищал деньги. Мы рассчитываем, что прокуратура не станет утверждать это необоснованное обвинение", – добавил защитник.