Феминистки призывают не рожать детей, чтобы не вредить экологии

В Германии учитель Верена Брюншвайгер, являющаяся радикальной феминисткой, издала книжку "Чайлдфри против бездетных", в которой призывает отказаться от рождения детей, чтобы сохранить экологию на планете, сообщает Пятый канал.

Брюншвайгер подсчитала, что каждый новый человек – это 59 тонн углекислого газа в год, а углекислый газ, по ее мнению, это глобальное потепление.

Кроме того, она критикует женщин, сидящих в декрете с маленькими детьми за то, что они живут на деньги бездетных.

Еще одним аргументом в пользу отказа от детей Брюншвайгер считает психологический фактор. Она утверждает, что дети не делают родителей веселей и не заставляют смотреть на мир позитивней.

В книге феминистка делает вывод, что женщинам надо перестать рожать, а тех, кто все же согласился завести ребенка, она называет "зомби". "Вот новорожденный: о, как много новой грязи появилось с ним на свет!" – в подтверждение своих слов Брюншвайгер приводит цитату Ницше.

Отмечается, что учение феминистки стало крайне популярно на Западе: женщину приглашают на телешоу, берут автографы. При этом в Германии собственное население сокращается каждый год на четверть миллиона человек, а пополнять его приходится за счет мигрантов.