Феминистки призывают не рожать детей, чтобы не вредить экологии

В Германии учитель Верена Брюншвайгер, являющаяся радикальной феминисткой, издала книжку "Чайлдфри против бездетных", в которой призывает отказаться от рождения детей, чтобы сохранить экологию на планете, сообщает Пятый канал.
Брюншвайгер подсчитала, что каждый новый человек – это 59 тонн углекислого газа в год, а углекислый газ, по ее мнению, это глобальное потепление.
Кроме того, она критикует женщин, сидящих в декрете с маленькими детьми за то, что они живут на деньги бездетных.
Еще одним аргументом в пользу отказа от детей Брюншвайгер считает психологический фактор. Она утверждает, что дети не делают родителей веселей и не заставляют смотреть на мир позитивней.
В книге феминистка делает вывод, что женщинам надо перестать рожать, а тех, кто все же согласился завести ребенка, она называет "зомби". "Вот новорожденный: о, как много новой грязи появилось с ним на свет!" – в подтверждение своих слов Брюншвайгер приводит цитату Ницше.
Отмечается, что учение феминистки стало крайне популярно на Западе: женщину приглашают на телешоу, берут автографы. При этом в Германии собственное население сокращается каждый год на четверть миллиона человек, а пополнять его приходится за счет мигрантов.
Комментарии
ну, дуры чё?
Эти призывы вредительство, и никак иначе...
Ну это вообще...
Но вот тех, кто любит рожать без счёта, заботиться о своих детях надо заставлять. Соберите моих детей в школу, соберите денег на крупу - это тоже вобще уже, с другой стороны от ярого феминизма.
Себя бы тогда и почикали, чтоб не дышать
ну, мусульмане то этого не знают.
Рожать должны только достойные этого. Для того, чтоб получить право на управление мотоциклом, требуется пройти в 1000 раз больше фильтров, чем для того, чтоб получить право родить ребёнка. В итоге рожает беднота, ауешники, наркозависимые (алкголь, никотин, героин и т.п.), больные люди и прочие недостойные. Рождение детей должно быть не правом, а привелегией, которую надо заслужить и доказать, что ты достоин такой почести.
В таком случае феминистки просто обязаны вчинить иск своим родителям за то, что те навредили экологии...
18.03.2019 09:57
Vanadiy2014
Рожать должны только достойные этого.
А почему вы себя недостойным считаете? один ребенок не воспроизводит вашу семью, надо 3 ребенка родить и воспитать достойными, видимо вам подобными...
Не так. Надо рожать столько, сколько можешь воспитать. Кто то одного, кто то двух, кто то пять, ну а кто то и вообще лучше не надо.
18.03.2019 10:09
- гость -
Кому надо? Я не мыслю категориями сельского хозяйства, типа "воспроизводство" или ещё какая "численность поголовья".
18.03.2019 10:16
Vanadiy2014
когда двое воссоздают одного то нация вырождается. Плохо, что вы не чувствуете долг на интуитивном уровне. Либо все таки считаете себя недостойным
Если это только не из контекста... а так да, сами дышат, портят воздух, пользуются всеми прибамбасами современной цивилизации.
феминистки читают это, и не рожают!
нормальные семьи заводят детей.
итог:
феминистки не плодятся!!!
естественный отбор в действии
низкий поклон тебе, Верена Брюншвайгер, так держать!
18.03.2019 10:26
- гость -
Когда двое решаются на детей, обосновывая это мыслями о нации, о воспроизводстве или ещё о какой-то фигне, то им точно лучше полечить мозги, а не создавать семью.
феминистки - это которые выступает за права женщин?
они там ничего не перепутали, чьи интересны они должны защищать?
че взбудоражились? ну пройдите мимо новости, устроили истерию
18.03.2019 10:30
Vanadiy2014
А если двое рожают, потому что "так надо" и инстинкты велят, то эти двое ничем не отличаются от животных)
18.03.2019 10:30
Vanadiy2014
Основной инстинкт у человека это жизнь и продолжение рода. Так что мозги надо лечить тем, кто фашисткие взгляды о достойности в рождении людей распространяет.