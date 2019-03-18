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Феминистки призывают не рожать детей, чтобы не вредить экологии

, ИА "Амител"
Женщин призвали перестать рожать, а тех, кто все же согласился завести ребенка, назвали "зомби"
Раскритиковали женщин, сидящих в декрете с маленькими детьми / Фото: kroha29.ru

Раскритиковали женщин, сидящих в декрете с маленькими детьми / Фото: kroha29.ru

В Германии учитель Верена Брюншвайгер, являющаяся радикальной феминисткой, издала книжку "Чайлдфри против бездетных", в которой призывает отказаться от рождения детей, чтобы сохранить экологию на планете, сообщает Пятый канал.

Брюншвайгер подсчитала, что каждый новый человек – это 59 тонн углекислого газа в год, а углекислый газ, по ее мнению, это глобальное потепление.

Кроме того, она критикует женщин, сидящих в декрете с маленькими детьми за то, что они живут на деньги бездетных.

Еще одним аргументом в пользу отказа от детей Брюншвайгер считает психологический фактор. Она утверждает, что дети не делают родителей веселей и не заставляют смотреть на мир позитивней.

В книге феминистка делает вывод, что женщинам надо перестать рожать, а тех, кто все же согласился завести ребенка, она называет "зомби". "Вот новорожденный: о, как много новой грязи появилось с ним на свет!" – в подтверждение своих слов Брюншвайгер приводит цитату Ницше.

Отмечается, что учение феминистки стало крайне популярно на Западе: женщину приглашают на телешоу, берут автографы. При этом в Германии собственное население сокращается каждый год на четверть миллиона человек, а пополнять его приходится за счет мигрантов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

18.03.2019 09:46
- гость -

ну, дуры чё?

1  0
18.03.2019 09:48
- гость -

Эти призывы вредительство, и никак иначе...

0  0
18.03.2019 09:48
- гость -

Ну это вообще...
Но вот тех, кто любит рожать без счёта, заботиться о своих детях надо заставлять. Соберите моих детей в школу, соберите денег на крупу - это тоже вобще уже, с другой стороны от ярого феминизма.

0  0
18.03.2019 09:50
- гость -

Себя бы тогда и почикали, чтоб не дышать

0  0
18.03.2019 09:55
- гость -

ну, мусульмане то этого не знают.

0  0
18.03.2019 09:57
Vanadiy2014

Рожать должны только достойные этого. Для того, чтоб получить право на управление мотоциклом, требуется пройти в 1000 раз больше фильтров, чем для того, чтоб получить право родить ребёнка. В итоге рожает беднота, ауешники, наркозависимые (алкголь, никотин, героин и т.п.), больные люди и прочие недостойные. Рождение детей должно быть не правом, а привелегией, которую надо заслужить и доказать, что ты достоин такой почести.

0  2
18.03.2019 09:57
Чучмек

В таком случае феминистки просто обязаны вчинить иск своим родителям за то, что те навредили экологии...

0  0
18.03.2019 10:09
- гость -

18.03.2019 09:57
Vanadiy2014
Рожать должны только достойные этого.

А почему вы себя недостойным считаете? один ребенок не воспроизводит вашу семью, надо 3 ребенка родить и воспитать достойными, видимо вам подобными...

1  0
18.03.2019 10:14
- гость -

Не так. Надо рожать столько, сколько можешь воспитать. Кто то одного, кто то двух, кто то пять, ну а кто то и вообще лучше не надо.

0  0
18.03.2019 10:16
Vanadiy2014

18.03.2019 10:09
- гость -

Кому надо? Я не мыслю категориями сельского хозяйства, типа "воспроизводство" или ещё какая "численность поголовья".

0  1
18.03.2019 10:26
- гость -

18.03.2019 10:16
Vanadiy2014
когда двое воссоздают одного то нация вырождается. Плохо, что вы не чувствуете долг на интуитивном уровне. Либо все таки считаете себя недостойным

0  0
18.03.2019 10:28
Doka

Если это только не из контекста... а так да, сами дышат, портят воздух, пользуются всеми прибамбасами современной цивилизации.

0  0
18.03.2019 10:28
- гость -

феминистки читают это, и не рожают!
нормальные семьи заводят детей.


итог:
феминистки не плодятся!!!
естественный отбор в действии

низкий поклон тебе, Верена Брюншвайгер, так держать!

0  0
18.03.2019 10:30
Vanadiy2014

18.03.2019 10:26
- гость -

Когда двое решаются на детей, обосновывая это мыслями о нации, о воспроизводстве или ещё о какой-то фигне, то им точно лучше полечить мозги, а не создавать семью.

0  0
18.03.2019 10:52
- гость -

феминистки - это которые выступает за права женщин?
они там ничего не перепутали, чьи интересны они должны защищать?

0  0
18.03.2019 10:54
- гость -

че взбудоражились? ну пройдите мимо новости, устроили истерию

0  0
18.03.2019 11:36
- гость -

18.03.2019 10:30
Vanadiy2014
А если двое рожают, потому что "так надо" и инстинкты велят, то эти двое ничем не отличаются от животных)

1  0
18.03.2019 11:39
- гость -

18.03.2019 10:30
Vanadiy2014

Основной инстинкт у человека это жизнь и продолжение рода. Так что мозги надо лечить тем, кто фашисткие взгляды о достойности в рождении людей распространяет.

0  0
18.03.2019 12:07
Vanadiy2014

18.03.2019 11:39
- гость -

Человек и инстинкты - нечего это в одном предложении писать. Человек, HomoSapiens, руководствуется разумом, а не инстинктами. А у кого инстинкты, тот и ведёт себя как животное. Что делают неразумные собаки, движимые инстинктами? Пьют из лужи, щенятся, бегают за кошками. Быть "человеком", кто ведёт себя аналогичным образом, движим инстинктами или быть "фашистом" на том основании, что пользуешься мозгом? Выбор очевиден.

0  0
18.03.2019 13:03
- гость -

Ванадий, а как же родовые традиции, ответственность, если вы пропагандируете вымирание себе подобным? Вы заранее отдаете победу тем нациям которые воспроизводятся не смотря ни на что.
И не пойте тут про гомосапиенс, это фигня.

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