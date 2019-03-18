В Ростове-на-Дону девушка демонстративно плюнула на дверь храма, а затем стала позировать на камеру. Видео она сама выложила в паблике "Ростов главный" в соцсети "ВКонтакте", сообщает URA.RU.
Ростовчане быстро определили, что действие происходит у входа в Старо-Покровский храм. Жителей возмутило такое поведение девушки: "Найти и заставить вылизывать в течение нескольких месяцев все памятники в городе. Только так".
После скандала сама девушка написала, что совершила проступок из-за своей глупости и неопытности, сообщает "Блокнот. Ростов-на-Дону". "Мне крайне жаль, простите", – обратилась она к горожанам.
Между тем в МВД по Ростовской области начали проверку инцидента, выясняются обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Ну плюнула на обычное здание и чего.
> Найти и заставить вылизывать в течение нескольких месяцев все памятники в городе. Только так
по-всепрощенчески, по-христиански
У силовиков больше работы нет, Может им в Конституцию заглянуть?!
В этом-то всё и дело:эти тупонькие несмышлёныши как и ты думают,что так можно поступать так как бабушки в платочках им ничего не смогут сделать.Но это заблуждение их недоразвитых умишек.
Я хоть и атеист, но девица на видео - круглая дура, и это очевидно.
"Россиянка....", "россияне затретировали девочку, написавшую письмо"
новый тренд похоже, какие росссияне плохие