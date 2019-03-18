Владельцев АЗС обяжут продавать только тот бензин и дизельное топливо, которые отвечают обязательным требованиям ГОСТа, пишет "Российская газета".

Ужесточения содержатся в обновленных правилах по продаже ряда товаров, подготовленных Минпромторгом. Согласно новым правилам, покупатели смогут на АЗС проверить качество и точность налива бензина в бак своего автомобиля.

Как пояснил автоэксперт Игорь Моржаретто, все АЗС обяжут обзавестись мерником не ниже второго разряда, соответствующего национальным или межгосударственным стандартам и раз в неделю проводить контроль колонок, а результаты предоставлять покупателям.

Продавцы бензина и другого топлива также должны предоставить покупателю так называемый паспорт топлива. "Предъявить потребителю по его требованию заверенную собственником АЗС копию документа о качестве – паспорт топлива", – рассказала доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Свечникова. В документе содержится наименование изготовителя, поставщика топлива, указание на дату и объем их поставки.

Кроме того, в кассовых чеках продавец будет обязан указывать наименование и марку топлива.