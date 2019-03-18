В США состоялась премьера полнометражного фильма, составленного из вирусных роликов, сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеканал BBC News.

В одном из кинотеатров Милуоки (штат Висконсин) на особый сеанс билеты были раскуплены задолго до мероприятия. Люди пришли посмотреть не последний голливудский блокбастер, а подборку видео о кошках. Необычный полнометражный фильм придумал и смонтировал 39-летний режиссер из Сиэтла Уилл Брэйден.

Видеоролики о кошках стали частью жизни Уилла, ставшего одним из организаторов фестиваля CatVideoFest. Он ежедневно по нескольку часов прочесывает самые дальние уголки интернета, принимает и отклоняет тысячи заявок, отбирает лучшие ролики. И вот его труды превратились в полнометражный фильм.

До конца 2019 года подборку интернет-роликов о котиках, оформленную в полнометражную ленту, покажут более 200 кинотеатров по всей территории Штатов. Часть выручки от продажи билетов уйдет на пожертвования кошачьим приютам. Отмечается, что всего пять показов фильма в одном из кинотеатров в Детройте собрали более 37 тысяч долларов.