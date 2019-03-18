Студентка Института кино и телевидения Вероника Косаткина рассказала правду о стажировке в программе Артема Шейнина "Время покажет" на Первом канале, признавшись, что ее главным ежедневным делом были поиски украинцев, которые смогли бы прийти на программу.

По словам Вероники, она попала в редакционный отдел, где бригада выполняла всего три задачи: держали микрофон гостям в студии, принимали и расшифровывали звонки и искали украинцев для программы. Последняя задача была для нее основным практически на весь период стажировки.

"Я каждый день спрашивала, что мне делать сегодня, и каждый день получала один ответ: искать украинцев", – рассказала студентка. После обнаружения украинца начинались вопросы: "Чем занимался во время "Майдана"? Твое отношение к ДНР и ЛНР?" Идти на программу люди не хотели. "Толку никакого, одна болтология и потеря времени", – писали стажеру в ответ из соцсетей.

Веронике удалось поработать и "на телефоне", но радости это тоже не доставило: "Жалобы, слезы, угрозы, истории про масонов, истории пенсионерок про здоровье".

Она удивлена тем, что некоторые люди работают в редакции уже несколько лет. Они приходят на работу к 10 утра и уходят лишь ближе к полуночи: "Что они там делают? Держат микрофон, который иногда пытаются вырвать гости, расшифровывают звонки, которые никому не нужны. У них нет другой жизни".