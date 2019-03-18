Волейболисты Алтайского университета провели два матча в Кисловодске против "Трансгаз-Ставрополь", выиграв и проиграв.

В первой игре барнаульцы в упорной борьбе взяли верх в пяти партиях. После четырех сетов счет был равный – 2:2. На тай-брейке барнаульцы вырвали победу – 15:12.

В повторной встрече удача улыбнулась южанам. Четыре партии, как и в первой игре, не выявили победителя – 2:2. В решающем сете сильнее оказался "Трансгаз-Ставрополь" – 15:11, и в итоге кисловодские волейболисты одержали общую победу со счетом 3:2.

"Университет" сохранил за собой 7-е место в турнирной таблице. В следующем туре 23-го и 24-го марта барнаульцы на своей площадке сыграют с командой "Локомотив-Изумруд" из Екатеринбурга.