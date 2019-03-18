Активисты и депутаты ЛДПР проведут в Барнауле 18 марта пикет, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией, анонсирует пресс-служба партии.

Мероприятие состоится под лозунгами: "ЛДПР: руки прочь от русских земель!", "Крым – русская земля!", "ЛДПР: русские всегда побеждают!".

Мероприятие начнется в 15 часов на бульваре Защитников Сталинграда, возле кинотеатра "Мир" (пересечение проспектов Строителей и Социалистического).