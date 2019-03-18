Активисты и депутаты ЛДПР проведут в Барнауле 18 марта пикет, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией, анонсирует пресс-служба партии.
Мероприятие состоится под лозунгами: "ЛДПР: руки прочь от русских земель!", "Крым – русская земля!", "ЛДПР: русские всегда побеждают!".
Мероприятие начнется в 15 часов на бульваре Защитников Сталинграда, возле кинотеатра "Мир" (пересечение проспектов Строителей и Социалистического).
Комментарии
Прийти можно, есть разрешение - или вязать и тащить по асфальту будут?
На Южном ведь уже облажались - выступающих оказалось больше, чем добровольно пришедших. Зачем лдпр-овцев гонят на сомнительное мероприятие? Замазать, разве что.
Реализация идей, которые не являются ответом на запрос общества, гарантированно заканчивается их отторжением этим самым обществом. Независимо от того, как это им воспринималось сначала. Крым не был запросом общества, единицы о нём вспоминали до 2014.
Если праздничный банкет и распитие крымских вин будет организованно то я подойду)
Смысл этого пикета? Что улучшилось в Барнауле с присоединением Крыма? Присоединение Крыма, это очередной пиар нашей власти. Сколько денег идет на восстановление инфраструктуры, пенсии платятся из наших накоплений...
С Крымом- это власть попиариться решила )))
А другие версии к вам в голову не приходят?
где пикет тех кто против будет проходить?
где пикет тех кто против будет проходить?
На Майдане... можете уже вылетать)))) не забудьте взять палатку и резину...
18.03.2019 11:05
- гость -
а вы че вернулись? надоело?
Спасибо, Путину, что захватил Крым! Теперь мы более мощная страна!
18.03.2019 11:05
- гость -
Наказуемо, т.ч. очевидно - нигде...
18.03.2019 11:56
- гость -
Не факт, жить стали более хуже...
а митинг то уже слабо?))) ну и страна
18.03.2019 12:16
- гость -
18.03.2019 11:56
- гость -
Не факт, жить стали более хуже...
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Ты это годурасовцам расскажи
Да , Крым наш .
Амеры понятно не простят нам возвращения Крыма, соответственно напрягут 5ю колонну и зомби-подпиндосников, чтоб они тут блажили как им тут плохо стало после Крыма, что дескать приходится от себя кусо отрывать.
Но как говорят "собака лает - караван идёт". А кто мудрый тот поймёт!