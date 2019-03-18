Полиция в Алтайском крае задержала женщину по подозрению в совершении грабежа денег у женщины-инвалида, сообщили в ГУ МВД по региону.

"Накануне вечером в селе Кулунда, ранее неоднократно судимая местная жительница 1969 года рождения, зашла в квартиру своей знакомой женщины-инвалида 1970 года рождения, где ударила хозяйку несколько раз по лицу, после чего нашла в комнате кошелек и открыто похитила из него шесть тысяч рублей. Покидая квартиру, злоумышленница забрала с собой еще четыре пачки сигарет. Потерпевшая позвонила в полицию", – уточняют в правоохранительном ведомстве.

Вскоре полицейские задержали злоумышленницу и изъяли у нее около двух тысяч рублей. Остальные деньги женщина потратила на алкоголь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".