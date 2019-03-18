Алтайкрайстат проведет в 2019 году выборочное обследование труда мигрантов в Алтайском крае. Подробности сообщают в пресс-службе органа статистики.

"Обследование будет проведено, чтобы оценить масштабы, распространенность трудовой миграции в различных её формах, исследовать их социально-демографический состав, виды деятельности, продолжительность работы трудовых мигрантов, а также миграционные намерения российского населения", – сообщили в Алтайкрайстате.

По словам заместителя руководителя ведомства Светланы Баевой, такое обследование проводится раз в пять лет. В 2019 году оно пройдет в четыре этапа: апрель, май, август и сентябрь. Одновременно специалисты проведут опрос населения по месту их постоянного проживания.

В 2014 году в регионе было зафиксировано 21 тысяча мигрантов, привлекавшихся населением края для выполнения работ. Из них 16,3 тысячи человек, или 77,6%, не имели российского гражданства (являлись иностранными трудовыми мигрантами). Почти все (95,7%) занимались строительством, ремонтом квартир, домов, и хозяйственных построек.

Индивидуальными предпринимателями Алтайского края на работу в 2014 году было принято 1,2 тысячи трудовых мигрантов, из них 800 человек – иностранные граждане.

"В основном на заработки в Алтайский край приезжают из Таджикистана (67,5% от численности иностранных трудовых мигрантов), Армении (11,7%), Азербайджана (8,6%). Численность российских трудовых мигрантов, прибывших из других регионов, составила 4,7 тысячи человек, или 22,4%, от общей численности трудовых мигрантов края", – добавили в Алтайкрайстате.