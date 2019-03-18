Фото: правительство Республики Алтай

Строители долгожданной ледовой арены "Атлант" в Республике Алтай, возведение которой должно быть закончено уже в мае этого года, устроили забастовку из-за долгов по заработной плате. Об этом пишет "Сибирь. Реалии". Один из бастующих рассказал изданию, что за прошедшую зиму строители ни разу не получили зарплату полностью. Представители подрядчика подтвердили наличие проблем, но не считают их серьезными.

"В нашей бригаде дело обстоит хуже всего – работают иногородние, поэтому нас обманывают с деньгами довольно жестко. Бригадам, состоящим из местных, немного полегче – им платят побольше, но тоже, по-моему, не полностью", – приводит издание слова одного из рабочих.

По его словам, за указанный период они получали разве что частичные выплаты. В диспетчерской компании-подрядчика "Горно-Строй" заявили, что информация о забастовке сильно преувеличена, а трудности возникают при строительстве любого объекта – даже такого, как ледовый дворец.

Ранее сообщалось, что спортивно-оздоровительный комплекс стоимостью 381 миллион рублей и вместимостью 672 человека откроется в Республике Алтай в мае 2019 года. Заливка ледового поля начнется в конце марта, открытие объекта ожидается весной текущего года. Раньше в республике не было возможности круглый год заниматься фигурным катанием и хоккеем.

В 2018 году председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий, предоставляемых субъектам РФ на строительство спортивных объектов в рамках государственной программы России "Развитие физической культуры и спорта". Согласно документу, Республика Алтай получила 332,6 млн рублей на завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант" в селе Майма. Всего за два года на объект из федерального бюджета было направлено около 381 млн рублей.