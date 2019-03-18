"Барнаульская сетевая компания", обслуживающая электросети краевой столицы, завершила подготовку к паводку. К профилактическим мероприятиям энергетики приступили еще в феврале. Энергосистему города защитили от трех опасных факторов: таяния снега, подъема воды в Оби и смены русл рек и речных проток.

В марте в Барнауле ожидается первая волна паводка, связанная с таянием снега. Как сообщили в пресс-службе компании, в зоне подтопления находятся 62 электроподстанции, большая часть которых (34 подстанции – прим. редакции) расположена в Ленинском и Индустриальном районах. В настоящее время все электроподстанции регулярно очищаются от снега и льда. Энергетиками выполнены водоотводы от электрооборудования и защитные насыпные ограждения. Сейчас энергоснабжение подстанций находится под непрерывным надзором дежурных бригад энергокомпании. Разработаны и неукоснительно соблюдаются графики проведения осмотров. Персонал обеспечен всей необходимой техникой для откачки воды.

Вторая волна паводка, вызванная подъемом воды в реке Обь, ожидается в мае. Это второй фактор опасности, который угрожает поселкам Затон и Ильича. На данных территориях все энергооборудование предварительно поднято на высоту и рассчитано на подъем воды до уровня 7,5 метра. До этой отметки риска повреждений или ущерба для подстанций нет. При достижении критического уровня воды будут проводиться отключения всех действующих электроустановок. При его снижении электроснабжение потребителей будет сразу возобновлено.

По словам главного инженера "Барнаульской сетевой компании" Андрея Лавринца, электрикам приходится учитывать еще одну опасность, которая появилась в последние годы: "За последние 2-3 года к паводковой ситуации добавился третий фактор опасности. Он касается смены русл рек и речных проток. Опоры, расположенные вдоль береговой линии, при обрушении земли подвержены падению. Особенно остро эту проблему мы ощутили в прошлом году на участке от поселка Затон до нового моста. Профилактические меры были предприняты зимой. Опоры линий электропередач перенесены на более отдаленную территорию, за лесополосу. Там, где это сделать невозможно, их защитили бетонными ограждениями и сделали обсыпку".

В компании отмечают, что "Барнаульской сетевой компанией" заблаговременно был проверен весь состав спецтехники, закуплено дополнительное водооткачивающее оборудование. Весь технический персонал компании прошел инструктажи и специальные тренировки. Налажено взаимодействие с МЧС, гидрометеорологическими службами, представителями районных администраций и паводковых комиссий.