Эвакуация затронула более 10 зданий и учреждений / Фото: vk.com/incident_22

Эвакуацию провели в социальных и образовательных учреждениях Бийска утром в понедельник, 18 марта.

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Так, в паблике "Инцидент Бийск" отмечают, что эвакуацию провели в школах №№ 3, 5, 21, 25, 34 и 40.

Также эвакуировали Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса, педагогический колледж, БТИ, больницу №1, детский сад №27, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет.

Вероятно, причиной эвакуации являются сообщения о минировании зданий.

Напомним, что с начала года в Алтайском крае прокатилась уже не одна волна ложных минирований.