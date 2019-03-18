Эвакуация затронула более 10 зданий и учреждений / Фото: vk.com/incident_22
Эвакуацию провели в социальных и образовательных учреждениях Бийска утром в понедельник, 18 марта.
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Так, в паблике "Инцидент Бийск" отмечают, что эвакуацию провели в школах №№ 3, 5, 21, 25, 34 и 40.
Также эвакуировали Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса, педагогический колледж, БТИ, больницу №1, детский сад №27, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет.
Вероятно, причиной эвакуации являются сообщения о минировании зданий.
Напомним, что с начала года в Алтайском крае прокатилась уже не одна волна ложных минирований.
Комментарии
Хотелось бы увидить комментарии силовых структур. Какие меры предпринимаются по прекращению этих "минирований" ?
18.03.2019 10:40
- гость -
какие какие - чебурнет грядёт
18.03.2019 10:40
- гость -
А может этА ученья идут?!
18.03.2019 10:44
месный
"чебурнет" то ведь только от внешних угроз. А там похоже, что местные беспредельничают.
Сообщения о минировании в Алтайском крае поступали из Королевства Бельгия, Мюнхена и Москвы.
В Бийске 15 февраля сообщения о взрыве поступили, по официальным данным, в 14 объектов. Эвакуировали в целом 2100 человек. Рассылка приходила из города Мюнхен
Какие ж это местные
18.03.2019 12:24
гость
-----------------------
VPN, proxy, ssh и прочее. Минируют точно местные, скрываются только IP Мюнхена.