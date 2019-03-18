Россияне назвали критерии, которыми должна обладать "работа мечты"

"Работа мечты" должна быть стабильной и высоко оплачиваться, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование, проведенное специалистами сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

Стабильность в рейтинге критериев идеального места трудоустройства стоит на первом месте: о ней заявили 76% респондентов. О высокой зарплате как важном элементе "работы мечты" говорят 74% опрошенных. Хороший коллектив также немаловажен – об этом сказали 73%.

Более половины россиян – 56% – не считают работу идеальной без опытного и лояльного руководителя. Замкнули первую пятерку требований близость к дому и удобное расположение офиса, набрав по 54%.

Соцпакетом и нематериальными бонусами интересуются 44% респондентов. Для 30% опрошенных важен гибкий график работы, еще 29% уверены, что "работу мечты" должен характеризовать быстрый карьерный рост. Наличие разнообразных и интересных проектов отметили 28% участников опроса.

Самым непопулярным критерием идеальной работы стало наличие корпоративного детского сада – об этом упомянули всего 5% респондентов. Известность и престиж компании беспокоит 16% опрошенных. Отсутствие дресс-кода отметили 17%.

В исследовании Rabota.ru приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из всех округов России.