Житель Башкирии бросил кота в бегающего по двору лося

В Башкирии в городе Октябрьском мужчина бросил кота в лося, забредшего в один из дворов жилых многоэтажных домов, чтобы таким образом прогнать животное, сообщает URA.RU.

На видео, опубликованном в Instagram городским общественником Вячеславом Степановым, видно, что лось очень напуган. На видео говорится, что кота в лося кинула женщина, однако в местных СМИ сообщается, что это был мужчина.

Как дикий зверь оказался в городе, не уточняется. После того как некий горожанин швырнул в него котом, лось убежал из двора. Позднее волонтеры общества защиты животных поймали его, обездвижили транквилизатором и вывезли в лес, пишет местная "Комсомольская правда".