Житель Башкирии бросил кота в бегающего по двору лося

В Башкирии в городе Октябрьском мужчина бросил кота в лося, забредшего в один из дворов жилых многоэтажных домов, чтобы таким образом прогнать животное, сообщает URA.RU.
На видео, опубликованном в Instagram городским общественником Вячеславом Степановым, видно, что лось очень напуган. На видео говорится, что кота в лося кинула женщина, однако в местных СМИ сообщается, что это был мужчина.
Как дикий зверь оказался в городе, не уточняется. После того как некий горожанин швырнул в него котом, лось убежал из двора. Позднее волонтеры общества защиты животных поймали его, обездвижили транквилизатором и вывезли в лес, пишет местная "Комсомольская правда".
Комментарии
Летящий кот страшен
а что с котом?
ему транквилизаторы назначены?
Да он и не летящий тоже страшен
птицами по свиньям можно, значит и котами по лосям тоже ))))
Вот что в головах у людей?
Котами зачем же кидаться в лосей?
Уж если так хочется что-то швырнуть,
То можно спокойно в окошко шагнуть!
Или кинуть в зверушку шубку аль тряпку,
Но только никак не котеечку-лапку.
Ведь страшен вернувшийся в дом тот котишка:
Хозяин получит заслуженно шишки!
...так возник новый вид спорта : метание боевого кота
-Лось, скажи "А"
-А
-Кота на!
даун какойто свою тушу бы и кинул