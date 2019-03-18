В Алтайском крае в понедельник, 18 марта, стартовал главный конкурс педагогического мастерства "Учитель года Алтая – 2019", сообщается на сайте Министерства образования и науки региона.

В конкурсе примут участие 24 педагога. Среди конкурсантов 16 участников из сельской местности и 8 участников из городов края. Отмечается, что по уважительной причине произошла замена конкурсантов. Вместо учителя ОРКСЭ рубцовской гимназии участие в конкурсе примет учитель математики Бурлинской школы, занявшая 25-е место в рейтинге участников заочного этапа.

Торжественная церемония открытия конкурса состоится 18 марта на базе АКИПКРО. В ходе мероприятия для участников будет организован "Деловой завтрак". Также педагоги познакомятся с оргкомитетом и жюри, узнают о предстоящих испытаниях, примут участие в жеребьевке к конкурсному испытанию "Презентация опыта работы".

19 марта пройдут традиционные открытые уроки. Они будут организованы на базе гимназии №42 г. Барнаула с 9:00 до 13:00 часов и с 13:30 до 16:00 часов. Также в этот день в Министерстве образования и науки Алтайского края конкурсанты встретятся с министром Максимом Костенко.

Кроме того, участникам предстоит продемонстрировать свое профессиональное мастерство в следующих конкурсных мероприятиях: "Презентация опыта работы", "Учитель-воспитатель", "Учитель-мастер", "Миссия учителя".

22 марта шесть лауреатов примут участие в финальном испытании "Круглый стол образовательных политиков". В этот же день состоится торжественная церемония закрытия в концертном зале "Сибирь". В ходе нее назовут имя победителя конкурса "Учитель года Алтая – 2019". Именно он будет представлять регион на Всероссийском конкурсе "Учитель года России". Также он получит денежный приз в размере 300 тысяч рублей, путевку в санаторий и новый персональный компьютер на рабочее место.