Россия и Япония засекретили содержание переговоров по Курилам

Россия и Япония договорились засекретить содержание переговоров по мирному договору о передаче части островов Курильской гряды, передает ТАСС.

Об этом на заседании бюджетной комиссии верхней палаты парламента Японии заявил глава министерства иностранных дел Таро Коно. Так он ответил оппозиции на требование раскрыть содержание диалога между Москвой и Токио.

"Мы договорились с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о том, что не будем предавать огласке содержание переговоров", – заявил Коно.

Он пояснил, что Москва и Токио ведут переговоры на основании решения глав двух стран об ускорении процесса создания мирного договора.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о начале переговоров о подписании мирного договора между странами на основе советско-японской декларации 1956 года. В документе оговаривалась вероятность передачи Токио двух Курильских островов – Хабомаи и Шикотан.