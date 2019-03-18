Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Барнаул проведет один из этапов Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в 2021 году. 15 марта в Пекине состоялось заседание Международной федерации, на котором принято решение о том, что в мае 2021 года Барнаулу доверено провести один из этапов Кубка мира.

Презентация барнаульского гребного канала, который состязался с пятью конкурентами за право проведения этих соревнований, была наиболее высоко оценена комиссией ICF.

Формат предстоящих через два года соревнований еще будет уточняться, но уже известно, что наряду с каноэ-спринтом в них будет присутствовать паралимпийская дисциплина "параканоэ".

Отметим, что в сети уже появилась видеозаявка Барнаула в качестве места проведения соревнований. В ней показывается "Кубок чемпионов", прошедший в сентябре прошлого года на гребном канале, а также архитектура краевой столицы. В частности, исторический центр города, а также несколько гостиниц и отелей, где могут остановиться болельщики и спортсмены.

Напомним, что 21 и 22 сентября 2018 года в Барнауле прошли международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок чемпионов". В соревнованиях приняли участие 48 спортсменов из 25 стран: олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Комментатором соревнований стал Дмитрий Губерниев. В общей сложности на гребной канал приехало около 8 тысяч человек.