Более половины жителей Барнаульской зоны не платят за вывоз мусора, в должниках на общую сумму 70 млн рублей в основном селяне. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с отходами АО "ЭКО-Комплекс".
"На сегодняшний день уровень неплатежей достиг 50 процентов. В общей сложности за два месяца этого года жители Барнаульской зоны задолжали за вывоз мусора более 70 миллионов рублей. Хуже всех с платежной дисциплиной обстоят дела в Ребрихинском районе", – рассказали в компании.
Речь идет об оплате услуги "Обращение с твердыми коммунальными отходами". Кто-то отказывается от заключения договора на вывоз мусора с "ЭКО-Комплексом", думая, что без документа не будет и платы. Кто-то сжигает отходы в печи, считая, что так не становится образователем отходов.
Однако если в населенном пункте работает региональный оператор, значит, услуга считается оказанной всем без исключения его жителям, уточняют в компании.
"На такую позицию граждан влияет неблагоприятный информационный фон, который с самого начала сопровождает реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами. А также просчеты в организации вывоза ТКО как на уровне органов власти, так и в деятельности регоператоров. Сфера сейчас очень политизирована. В результате часть населения заняла выжидательную позицию", – прокомментировал генеральный директор "ЭКО-Комплекс" Виктор Карл.
Первые три месяца регоператор не будет выставлять штрафы и пени за неуплату. В компании признают, что были неточности в начислениях, отрабатывались графики вывоза мусора. Кроме того, возникали сложности с платежными системами, когда с жителей при оплате за услугу банки брали комиссию 30 рублей. Все эти моменты в настоящее время практически устранены.
Но уже в апреле должники могут получать штрафы за неоплату вывоза мусора.
Комментарии
если в населенном пункте работает региональный оператор, значит, услугу считается оказанной
а где доказательства, что в населенном пункте этот оператор работает?
Вся реформа заключалась в установке монополиста и повышения платы за вывоз!
У людей уже денег нет оплачивать "реформы" правительства!
А регоператор что невидимка, чтобы доказывать свое присутствие. чушь не несите
"неблагоприятный информационный фон, который ... сопровождает реформу"
Т.е. сама "реформа" хороша"! Народ просто, как всегда плохой в России?!
вот и плата за якобы существующий вывоз мусора подошла
Однако если в населенном пункте работает региональный оператор, значит, услуга считается оказанной всем без исключения его жителям, уточняют в компании.
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Ссылку на закон, пожалуйста.
Наличие контейнеров не является документов о заключении договора с неопределенным кругом лиц. ГК РФ запрещает собирать деньги за неоказанные услуги.
Как бы в частном секторе необходимо заключение договоров с каждым домовладением, не? И у каждого на подворье должен быть свой мусорный бак (или один на несколько домов).
Сейчас только ленивый депутат не пытается выехать на этой теме. Все вдруг вспомнили про коммуналку. Тема вывоза мусора – неоднозначная и довольно проблематичная. Вот и каждая партия, со своими депутатами хочет на ней заработать себе очки: мы типа за народ. Мусор в квитанции - копейки – у меня в районе 46 рублей. А вот за отопление в прошлом месяце пришло 3000 рублей. Чет никто про это не говорит.