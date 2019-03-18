Предварительную программу празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне утвердили в администрации Барнаула.
Как сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы, в мэрии прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 74-й годовщины Победы. Так, по словам исполняющей обязанности главы городского комитета по социальной поддержке населения города Ольги Ишутиной, в преддверии 9 Мая уже проводится мониторинг нуждаемости ветеранов в различных видах социального обслуживания, рассмотрение обращений по вопросам жизнеобеспечения, выявление нуждаемости в надомном обслуживании.
В целом в краевой столице в рамках празднования Дня Победы запланировано проведение более 50 мероприятий, большая часть которых пройдет в период с 5 по 10 мая.
9 мая празднование Дня Победы начнется в 09:00 с возложения цветов на Мемориале Славы. В 10:00 на площади Советов состоится торжественное прохождение войск "Барнаульского гарнизона". В 10:40 стартует шествие колонны "Бессмертного полка".
На главной сценической площадке города, на площади Сахарова, с 13:00 до 22:00 пройдут театрализованные, молодежно-спортивные, эстрадные программы. В завершение здесь состоится фейерверк "Греми, салют Победы!".
Комментарии
А что случилось?! Почему после ВОВ не праздновали, а теперича откуда праздуны взялись?!
Как обычно - жуткая скукотища из года в год одно и тоже!
куплю мяска и на дачу махну. шашлычок, коньячок, копченая грудинка, банька. и нафиг мне ваши салюты
А мне нравится этот праздник. От песен военных лет аж мурашки по коже всегда и слезы. Да и ветеранов осталось совсем чуть-чуть. Ради них и пойду. Через пару лет их уже не будет ни одного. Так что сама пойду и ребенка поведу.
А ветераны как правило уже и так на парад не ходят, все дома сидят потому что годы не те, если самому молодому участнику ВОВ миримум 92 года
всем выше отписавшимся: предлагаете забить, выкинуть память о не самых хороших годах из памяти, в том числе и молодого поколения? К чему все ваши комментарии?
в том числе и молодого поколения?
проведите опрос у 7-15 летних про этот праздник - ооочень удивитесь кто что знает
ни-че-го