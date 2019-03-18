Предварительную программу празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне утвердили в администрации Барнаула.

Как сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы, в мэрии прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 74-й годовщины Победы. Так, по словам исполняющей обязанности главы городского комитета по социальной поддержке населения города Ольги Ишутиной, в преддверии 9 Мая уже проводится мониторинг нуждаемости ветеранов в различных видах социального обслуживания, рассмотрение обращений по вопросам жизнеобеспечения, выявление нуждаемости в надомном обслуживании.

В целом в краевой столице в рамках празднования Дня Победы запланировано проведение более 50 мероприятий, большая часть которых пройдет в период с 5 по 10 мая.

9 мая празднование Дня Победы начнется в 09:00 с возложения цветов на Мемориале Славы. В 10:00 на площади Советов состоится торжественное прохождение войск "Барнаульского гарнизона". В 10:40 стартует шествие колонны "Бессмертного полка".

На главной сценической площадке города, на площади Сахарова, с 13:00 до 22:00 пройдут театрализованные, молодежно-спортивные, эстрадные программы. В завершение здесь состоится фейерверк "Греми, салют Победы!".