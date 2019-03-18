Алтайское региональное отделение "Единая Россия" делает ставку на местные и первичные отделения. Партия не гонится за количеством членов, главное, чтобы они были заинтересованы в работе с партией. Об этом заявил руководитель исполкома регионального отделения "Единой России" Денис Голобородько.

"Мы неоднократно заявляли, что нас интересует, прежде всего, качество партийных рядов. Именно на руководстве местных и первичных отделений партии лежит основная работа по привлечению к работе заинтересованных в этом лиц. Данная деятельность ведется в постоянном режиме", — прокомментировал Денис Голобородько.

По его словам именно местные отделения являются фундаментом, без которого "ЕР" не стала бы самым многочисленным региональным отделением среди политических партий и не была бы представлена абсолютным большинством во всех представительных органах края.

В партии подчеркнули, что внимательно следят за тем, как происходят процессы по привлечению в партию в муниципалитетах региона. И проверяет любую информацию в СМИ о деятельности местных отделений "Единой России". Например, сообщение о том, что на "Бийском олеумном заводе" якобы заставляют работников вступать в партию, иначе грозят лишением премий и даже увольнением.

"Мы взяли на контроль ситуацию в Бийском отделении, описанную в алтайских средствах массовой информации. Методы по привлечению в наши ряды, описанные в публикациях, не должны и не могут использоваться. Подчеркиваем, что вступление в партию и её сторонники осуществляется исключительно на принципе добровольности", — рассказал Голобородько.

В "Единой России" заверили, что открыты для сотрудничества и вступления в партию жителей региона, разделяющих программные цели организации и готовых активно участвовать в их реализации. Но не гонятся за количеством обладателей членских билетов, важно, чтобы такие решения принимались осознано.