"Мисс Офис": голосуем за самых красивых девушек Барнаула

23 марта в Барнауле состоится открытый кастинг на участие в Международном конкурсе красоты "Мисс Офис – 2019". Участие могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет. Информационный партнер конкурса – новостной портал Amic.ru – предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку на участие до 11 марта и прошел предкастинг. Голосуй за понравившуюся девушку!

Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей по версии читателей портала Amic.ru и получит приятный приз от редакции. Имя победительницы объявят 23 марта во время кастинга, который стартует в 15:00 в ТРЦ Galaxy (проспект Строителей, 117).

Победительницы кастинга получат возможность попасть в финал конкурса в Новосибирске и выиграть 2 000 000 рублей в качестве главного приза (налог оплачивает организатор), роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании "Комус".

Итак, голосуем:

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрывают путешествия, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших spa-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы. Место проведения кастинга в Барнауле: ТРЦ Galaxy, проспект Строителей, 117, начало в 15:00.

Отправь заявку прямо сейчас – www.missoffice.ru/anketa.php

Учредитель и генеральный спонсор конкурса — компания "Комус".

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